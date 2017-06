የሳኡዲ ተመላሾች ሰቆቃና የድረሱልን ጥሪ | በሳዲቅ አህመድ የተዘጋጀ ልዩ ዘገባ

By TZTA News

የሳኡዲ አረቢያ መንግስት በአጭር ግዜ ዉስጥ አገር ለቀዉ እንዲወጡ ያደረጋቸዉ የዉጭ ዜጎች በየኤምባሲዎቻቸዉ አማካኝነት አፋጣኝ ግልጋሎት እያገኙ ወደ አገራቸዉ እየተመለሱ ነዉ። ኢትዮጵያዉያኑ በሪያድ ያለዉ ኤምባሲና የጅዳዉ ቆንስላ ጽፈት ቤት እየረዱን አይደለም ሲሉ ይከሳሉ። በኤምባሲዉና በቆንስላ ጽፈት ቤቱ አድሎአዊ በሆነ መልኩ የሚስተናገዱት ትግሪኛ ተናጋሪ የሆኑ ተመላሾች ናቸዉ ሲሉም ቅሬታ ያቀርባሉ። ወላጆች አማራጭ ስላጡ ልጆቻቸዉን በደላላና በህገወጥ መንገድ ሰዉ በሚያዘዋዉሩ ሰዎች አማካኝነት ገንዘብ እየከፈሉ ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ መገደዳቸዉን ያስረዳሉ። “እቃ በማይታወቅ ሰዉ ወደ አገር ሊላክ ይቻላል፣ የአብራክ ክፋይ የሆነ ልጅ እንዴት በማይታወቅ ሰዉ ይላካል? ወላድ ይታደገን! ኢትዮጵያዉያን ይድረሱልን!” ሲሉ ይጣራሉ።