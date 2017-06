ስምንተኛው የኢትዮጵያኖች ሰመር ፌስቲቫል በቫንኮበር ሓምሌ 15 ቀን 2017

አባይ ሚዲያ

By ወንድወሰን ተክሉ

አይደርስ የለ የበጋው ክብረ በአላችን ቀኑ ደረሰ።

ለቫንኮቨር ኢትዮጵያውያን ጁላይ 15 ልዩ ደስታ ይሰጠናል። የማይተዋወቅ የሚተዋወቅበት፤ የተጠፋፋ የሚገናኝበት ፤ ያገር ልጅ ወገን የናፈቀው ኢትዮጵያውያንን ሁሉ የሚያገኝበት ቀን ስለሆነ የኢትዮጵያ ቀን አልነው።

የዘንድሮው መስተንግዶ ሌላ ነው። የሙዚቃ ድግስ፤ የወጣቶችና ህጻናት ተሰጥኦ ትእይንት፤ ልዩልዩ እስፖርት ፤ እግርኳስ፥ ገመድ ጉተታ ወዘተ… የልዩ ልዩ አገልግሎትና የገበያ ሱቆች፤ የባህል አልባሳት ሽያጭ፥ ምግብና መጠጥ ሆቴሎች፤ የአልኮል መጠጥ አቅርቦት የባህል እቃዎች ሽያጭ፤ ልዩ ልዩ የታዳጊ ወጣቶች መጫወቻ ስፍራዎች ግንባታ፤ ይህ ቀረው የማይባል መስተንግዶ ይጠብቃችኋል።

ጁላይ 15 የቫንኮቨር ኢትዮጵያውያን በጠዋት በማለዳ እቃችሁን ሸክፋችሁ ፤ ልጆቻችሁን አለባብሳችሁ ባዛሩ ቦታ ከች በሉ።

ያን ቀን የስራ ፍቃድ ያልወሰደ ይረገም። የዘንድሮውን ለየት የሚያደርገው አፍሪካውያን በአላችንን አብረውን እንዲያከብሩ ኮሚኒቲዎችን ጋብዘናቸዋል።

አርቲስት ጸሀይ ደበበን የሚያጅቡልን የኮንጎ ሙዚቀኞች ናቸው። የከተማችን ፖለቲከኞችና የፖሊስ አዛዥ ተጋብዘዋል።

አስለምደናቸዋል ቡና ካቦል እስከበረካ ቁጭ ብሎ መጠጣት። ከዚያ በኋላ ሁሉም ስለኢትዮጵያ ይናገራሉ።

ንግድ ለማካሄድ ቦታ ያልያዛችሁ አሁንም ጊዜ አላችሁ።

በቶሎ ተከራዩ።

የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት መመዝገብ አንዳትረሱ።

ደውሉልን እባካቸሁ በጣም ብዙ ሰው ያስፈልገናል።

ስልክ ብስራት ሌንጫ 604 551 8155 ደበበ ጉሉ 778 999 6016 ሉሉ ከበደ 604 515 0251 ናኒ 778 928 0802

አስታውሱ ለስራ ፍቃድ ማመልከቻ ለየመስሪያ ቤታችሁ ማስገባት እንዳትረሱ።

