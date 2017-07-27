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በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ላይ የኮንግረስ ኮሚቴ ውሣኔ አሣለፈ

Published Posted on by | By TZTA News
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በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ላይ የኮንግረስ ኮሚቴ ውሣኔ አሣለፈ

የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብቶች ይዞታና አጠቃላይ አስተዳድርን የሚወቅስ የህግ ረቂቅ ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ በሙሉ ስምምነት አልፏል።
ዋሺንግተን ዲሲ — የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብቶች ይዞታና አጠቃላይ አስተዳድርን የሚወቅስ የህግ ረቂቅ ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ በሙሉ ስምምነት አልፏል። ለሙሉ ኮሚቴው ከቀረቡት ዘጠኝ የሕግ ረቂቆች አንዱ የሆነው ውሳኔ 128 በኒው ጀርሲው እንደራሴ ክሪስ ስሚት እና ከ50 በላይ የተወካዮች ምክር ቤቱ አባላት የደገፉት ነው። የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴው የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት እንደራሴው ክሪስ ስሚዝ ባሰሙት ቃል “ኢትዮጵያ ጠቃሚ ወዳጅና በዓለም አቀፍ ሰላም ጥበቃ ውስጥም አጋር ብትሆንም እየቀጠሉ ያሉት የሰብዓዊ መብቶች ረገጣዎች ፈፅሞ ተቀባይነት የላቸው” ብለዋል።
“በፀጥታ ኃይሎች የሚፈፀሙ የዘፈቀደ እሥራቶች፣ ግድያዎችና የማሰቃየት አድራጎቶች፣ በመናገርና በመደራጀት ነፃነቶች ላይ እየተጣሉ ያሉ እገዳዎች፣ በተቃዋሚዎችና በጋዜጠኞች ላይ የሚካሄዱ በፖለቲካው የሚመሩ የፍርድ ሂደቶች፣ የማዋከብና የማሸማቀቅ ድርጊቶች .... ሪፖርቱን ስታነብቡት በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ የቀረበ ክሥ ዓይነት ነው” ብለዋል ሊቀመንበሩ አክለው። ለሙሉው ዘገባ የተያያዙትን የድምፅና የቪድዮ ፋይሎች ይክፈቱ

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