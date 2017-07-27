በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ላይ የኮንግረስ ኮሚቴ ውሣኔ አሣለፈ

Breaking News
በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ላይ የኮንግረስ ኮሚቴ ውሣኔ አሣለፈPublished Posted on | By TZTA News
Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hermes/bosnaweb08a/b1516/nf.tzta/public_html/wp-content/themes/tzta/content-single.php on line 46 Warning: getimagesize(http://www.tzta.ca/wp-content/uploads/2017/07/Congress-Chris.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hermes/bosnaweb08a/b1516/nf.tzta/public_html/wp-content/themes/tzta/content-single.php on line 46
የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብቶች ይዞታና አጠቃላይ አስተዳድርን የሚወቅስ የህግ ረቂቅ ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ በሙሉ ስምምነት አልፏል።
ዋሺንግተን ዲሲ — የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብቶች ይዞታና አጠቃላይ አስተዳድርን የሚወቅስ የህግ ረቂቅ ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ በሙሉ ስምምነት አልፏል። ለሙሉ ኮሚቴው ከቀረቡት ዘጠኝ የሕግ ረቂቆች አንዱ የሆነው ውሳኔ 128 በኒው ጀርሲው እንደራሴ ክሪስ ስሚት እና ከ50 በላይ የተወካዮች ምክር ቤቱ አባላት የደገፉት ነው። የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴው የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት እንደራሴው ክሪስ ስሚዝ ባሰሙት ቃል “ኢትዮጵያ ጠቃሚ ወዳጅና በዓለም አቀፍ ሰላም ጥበቃ ውስጥም አጋር ብትሆንም እየቀጠሉ ያሉት የሰብዓዊ መብቶች ረገጣዎች ፈፅሞ ተቀባይነት የላቸው” ብለዋል።
Most Popular
TZTA INC
Events
- 01/22/2013 - January 2013 TZTA Publication
- 01/18/2013 - TZTA Launches New Website