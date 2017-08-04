Ethiopia የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተነሳ

ከሳምንታት በፊት ለክረምት ወራት እርፍት ወደየቤቱ ተሸኝቶ የነበረው የህወሃት መራሹ አገዛዝ ፓርላማ አባላት የእረፍት ጊዜያቸውን አቋርጠው በአስቸኳይ እንዲመለሱ ከተደረገ ቦኋላ በዛሬው ቀን የተነጋገሩባቸው ጉዳዮችና ያስተላለፋቸው ውሳኔዎች በሙሉ ምንም አይነት የአስቸኳይነት ባህሪ ያልነበራቸው ሆኖ መገኘታቸው ብዙዎችን ማነጋገር መጀመሩን ከቅርብ ምንጮች ለትንሳኤ ሬዲዮ ከደረሰው መረጃ ለማወቅ ተችሏል።
አገሪቱን የሚገዛው የህወሃት /ኢህአደግ ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ እረፍት ላይ ለነበሩት የፓርላማ አባላት ጥሪ ያደረገው በሳምንቱ መጀመሪያ አካባቢ ሲሆን ብዙዎች የተጠሩበት ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት ነጋዴዎች ከጀመሩት ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ለአገሪቱ ችግሮች እልባት ለመስጠት የታሰበ ነገር ይኖራል ብለው እንዲገምቱ አድርጓቸው እንደነበር ይገለጻል። ዛሬ አርብ ነሃሴ 28 ቀን ማለዳ የፓርላማው ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት በትናንትናው ምሽት ላይ ለአባላቱ እንዲደርስ በተደረገው የስብሰባ አጀንዳ አንዳችም አጣዳፊ እና ዝግ ፓርላማ ለማስከፈት የሚያስቸኩል አንገብጋቢ ጉዳይ እንዳላገኙበት የሚገልጹት የፓርላማ ምንጮች ይህንን አግራሞታቸውን ለመግለጽ ሲባል አንዳንዶች በመደበኛ ስብሰባ ወቅት ተቃውሞ ወይም የድምጽ ታዕቅቦ ሊያደርጉበት በማይችሉባቸው የሹመትና ያለመከሰስ መብት በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የድጋፍ ድምጽ ሲነሱ መታየታቸውን ይነጋገራሉ። በዚህም የተነሳ በዛሬው ውሎ የተላለፉ ውሳኔዎች በሙሉ በአብላጫ ድምጽ ሆኗል።
በአስቸኳይ የተጠራው የኢህአደግ ፓርላማ በዛሬው ውሎው ተነጋግሮባቸው ውሳኔ አሳልፎአል ከተባሉት አጀንዳዎች አንዱ ከመስከረም ወር 2009 ጀምሮ ላለፉት አስራ አንድ ወራት ሥራ ላይ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደሆነ ተገልጾአል። ይሁን እንጂ ፓርላማው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በይፋ መነሳቱን ዛሬ ከማወጁ ቀደም ብሎ ነጋዴው ህብረተሰብ ወያኔ የቆለለበትን የዕለታዊ ገቢ ግብር ተመን አልቀበልም በማለት በጀመረው የሥራ ማቆም አድማና እንደ አምቦ በመሳሰሉ ከተሞች ህብረተሰቡ መንገዶችን በመዝጋትና የገዥው ፓርቲ ንብረቶች የሆኑ የትራንስፖርት አውቶብሶችንና ተሽከርካሪዎችን በማውደም ባሳየው ጀግንነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያመጣል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው ውጤት ባዶ አስቀርቶታል። ከዚህም በተጨማሪ ህዝባችንን ለማፈንና ለመግደል ወያኔ ያሰማራቸው የመከላኪያ ሠራዊት አባላትም በአብዛኛው ቦታዎች መሣሪያዎቻቸውን በገዛ ህዝባቸው ላይ ለማዞር ፍቃደኛ ሳይሆኑ ስለቀሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በወረቀት ላይ ካልሆነ በቀር ምድር ላይ ምንም አይነት ሃይል እንዳልነበረው የሚገልጹ ብዙ ናቸው ።
ህወሃት ምንተ እፍረቱን ዛሬ ለፓርላማው አቅርቦ መነሳቱን ያስወሰነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመጀመሪያው ስድስት ወር በኋላ ተደርጎ የነበረው የ4 ወር ተጨማሪ ጊዜ ገደብ ፓርላማው ከመሰየሙ አንድ ቀን በፊት ተቃጥሎ እንደነበር ይታወቃል።
በወያኔ አገዛዝ ስር የሚተዳደሩ ሚዲያዎች በዛሬው ዘገባቸው በአስቸኳይ የተጠራው ፓርላማ የአስቸኳይ ጊዜውን ከማንሳት ወሳኔ በተጨማሪ የሶስት ሚንስትሮችን ሹመት እንዳጸደቀና በሙስና ወንጀል የተጠረጠረ የአንድ ግለሰብ ያለመከሰስ መብት እንደተነሳ ዘግበዋል። ይህም አጀንዳ ምንም አይነት አስቸኳይነት ባህሪ እንደሌለው የፖለቲካ ተንታኞች አስተያየታቸውን እየሰጡበት ነው። በያንዳንዱ ሚንስትር መሥሪያቤቶች ውስጥ በሹመት ከሚመደቡ ሚንስትሮች በተጨማሪ በሚንስትር ዴታ ወይም በምክትል ምንስትርነት የተመደቡ ሹሞች ስላሉ ፓርላማው የእረፍት ጊዜውን ጨርሶ እስኪመጣ ድረስ ሥራውን ሸፍነው መሥራት ሃላፊነት እንዳለባቸውና አስፈላጊ ውክልናም ካስፈለገ ጠቅላይ ሚንስትር ሆኖ የሚሠራ ሠው በደብዳቤ ውክልናውን መስጠት እንደሚችል የሚያረጋግጥ አሠራር አለ ተብሏል።
በዛሬው ዕለት ሹመታቸው የጸደቀው ሶስቱ ሚንስትሮች በቅርቡ በውለታና ከአካባቢው ዞር ለማድረግ ተብሎ በአምባሳደርነት ከተሾሙት መካከል በሚንስትርነት ሲሰሩ የነበሩትን ለመተካት እንደሆነ ታውቋል ። በሃይለማሪያም ደሳለኝ አቅራቢነት የተሾሙት ሶስቱ ሚንስትሮች ከበደ ጫኔ የፌደራል አርብቶ ልማት ጉዳዮች ሚንስትር፤ ሞገስ ባልቻ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉሙሩክ ባለስልጣን ሚኒስትር እና ዶር ጥላዬ ጌቴ የትምህርት ሚኒስትር መሆናቸው ተገልጿል። ዶ/ር ጥላዬ ጌቱ በትምህርት ሚንስትር ውስጥ ምንስትር ዴታ ሆኖ ሲያገለግል የኖረና በቅርቡ በአምባሳደርነት የተሾመውን አለቃውን እንዲተካ የተመደበ መሆኑንም ተያይዞ ከደረሰን ዘገባ ለማወቅ ተችሏል።
ሹመቱን አስመልክቶ አስተያየት እየሰጡ ያሉ ተንታኞች የመንግሥት ሹመት ለመስጠት ሲባል ፓርላማን ከእረፍት እስከመጥራት መድረስ በአገዛዙ ውስጥ ሥር እየሰደደ የመጣው ውጥረትና ሽኩቻ ምን ደረጃ እንደደረሰ አመልካች እንደሆነ ይገልጻሉ። በአምባገነንነታቸው የሚታወቁ አገዝዞች በሙሉ የህዝብ ተቃውሞ ሲበዛባቸው ሹም ሽር ማድረግ ባህሪያቸው ነው የሚሉ አካሎችም በተለይ እንዲህ አይነት አገዛዞች በመውደቂያቸው ሰሞን ሹም ሽር እንደሚያበዙ ወያኔም በእንደዚያ አይነት ችግር ውስጥ እየተዘፈቀ እንደሆነ ያስረዳሉ።
ህዝባዊ ተቃውሞ በአብዛኛው የአገራችን ክፍሎች እየተቀጣጠለ ከመጣ ወዲህ ወያኔ እየወሰደ ያለውን እርምጃ የሚከታተሉ አስተያየት ሰጪዎች ሁኔታው በንጉሠ ነገሥቱ የመጨረሻ ዘመን ሆኖ ከነበረው ጋር ያመሳስሉታል። በጭፍን የስልጣን ፍቅር ሁሉንም ጠቅልለው የመግዛት ፍላጎት የነበራቸው ንጉሠ ነገስት በመጨረሻው የሥልጣን ዘመናቸው ከተማሪዎች ፤ ከሰራተኞችና ከሌሎችም የህብረተሰብ ክፍል የተነሳባቸውን ተቃውሞ ለማርገብ የሚኒስትሮች ሹም ሽር አድርገው እንደነበር ሆኖም ግን ለውጥ ፈላጊው ህዝብ በጊዜው “ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥ ” የሚል ተረት ተርቶባቸው ለመጨረሻው ግባተ መሬታቸው እንደዳረጋቸው ይታወሳል።
የህወሃት ሹም ሽርም ሆነ በሙስና ወንጀሎች ሎሌዎችን ወደ ዘብጢያ መላክ የህዝባችንን እውነተኛ የለውጥ ጥያቄ እንደማይመልስ የሚነገሩ ድምጾች እየበዙ ናቸው።
በአስቸኳይ ስብሰባ ወደ መደበኛ ሥራው የተመለሰው የወያኔ ፓርላማ የመከሰስ መብቱን ያነሳው የኢህአደግ ሹም የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚንስትር ሚኒስትር ዲኤታ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ዓለማየሁ ጉጆ እንደሆነ ተገልጿል። አለማየሁ ጉጆ የመከሰስ መብቱ በተነሳ በሰዓታት ዕድሜ ውስጥ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉም በመገናኛ ብዙሃን ተዘግቧል። ወያኔ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሙስና ወንጀል የተለያዩ ባለሥልጣናትን ወደ ወህኒ እየላከ እንደሚገኝ መዘገቡ ይታወሳል።
በሙስና ያልተጨማለቀ አንድም ከፍተኛ የመንግሥት ሹም በሌለበት አገራችን በአሁኑ ሰዓት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ እየተፈረደባቸው ያሉ ባለሥልጣናት ጠግበው አልታዘዝም በማለታቸው ይሁን ወይም መታዘዝ በዝቶባቸው እንቢ ማለት በመጀመራቸው የታወቀ ነገር የለም። የአዲስ አበባ ዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን የገነቡ የህወሃት የቀድሞ ተጋዳላዮችና የአሁኑ የጦር ጀነራሎች ወይም የሲቪል አስተዳዳሪዎች መካከል እስከ ዛሬ በሙስና የተጠረጠረቺው የባይ ጸሃይ ምስት ብቻ እንደሆነች ይነገራል።
ህወሃት የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት የሚፈጥሩ አባላቱን በሙስና ወንጀል ክስ እንደሚያሸማቅቅ እና ከርቸሌ እንደሚወረውር ይታወቃል።