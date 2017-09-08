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Amharic News, Ethiopian

የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ያሬድ ሃይለማርያም በ እንግሊዝ ሃገር ክስ ስለቀረበባቸው የአርበኞች ግንቦት 7 አመራር ዶ/ር ታደሰ ብሩ ተናገረ

Published Posted on by | By TZTA News

የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ያሬድ ሃይለማርያም በ እንግሊዝ ሃገር ክስ ስለቀረበባቸው የአርበኞች ግንቦት 7 አመራር ዶ/ር ታደሰ ብሩ ተናገረ

<…በእንግሊዝ የሚገኙ ኤርትራውያን ሰቆቃ ፈጽሞብናል ያሉትን ኤርትራዊ ባለስልጣን ባሉበት አገር ሕግ መሰረት ክስ መስርተዋል። በርካታ ኢትዮጵአውያን የስቃይ ሰለባዎች ጭምር በውጭ አገር ይኖራሉ ግፍ የፈጸሙ የወያኔ/ኢህአዴግ ባለስልጣናትን በውጭ አገር ለፍርድ ለማቅረብ የሚቻልበት ዕድል እያለ ያአልተደረገም. .. በዶ/ር ታደሰ ብሩ ላይ ሽብርተኝነትን ሽፋን አድርጎ የእንግሊዝ መንግስት ከወያኔ ጋር ተመሳጥሮ የሚፈጽመው ድርጊት ግን…> አቶ ያሬድ ሀ/ማርያም የሰብኣዊ መብት ተሟጋች የሆነው ድርጅት ዳይሬክተር ከቤልጂየም በወቅታዊ ጉዳይ ከህብር ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስ(ቀሪውን አዳምጡት)


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