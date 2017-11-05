Amharic News, Breaking News Amharic, Ethiopian
አስገራሚውና ሳይንሳዊው የኢትዮጵያውያን ትውልዶች የዘር ግንድ (Ethiopians Genetics Test)Published Posted on | By TZTA News
ይህ ከላይ ባያችሁት ቪዲዮ አማካይነት የተላለፈው የአንዲት ወጣት ኢትዮጵያዊት የዘረመል ምርመራ ውጤት ለአስገራሚው የኢትዮጵያውያን ትውልዶች የዘር ግንድ ⷅጥነት አንዱ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ የራቁና የተሰበጣጠሩ የዘር ግንዶች ባለቤቶች ሆነን ሳለ ከሶስት ሺህ ዓመታት በላይ እድሜ በሌላቸው የቛንቛና የጎሳ ማንነቶች ምክንያት መፋጀታችን አስገራሚም አሳዛኝም ነው። ወደ ኋላ ሄደንና ራቅ አድርገን ብናስብ በዓለም ላይ ያሉ የሰዎች ልጆች ሁሉ እንደዚች ወጣት ኢትዮጵያዊት የዘር ግንዳቸው የተደበላለቀ እንደሆነ አያጠራጥርም። የእያንዳችን የዘር ግንድ ቢመረመርና ቅይጥ የሆነው የዘረመል ምንጫችን (genetic origin) ቢታወቅ ከዚች የዘር ግንዷን አስመርምራ ካወቀችው ኢትዮጵያዊት እህታችን የተለየ እንደማይሆን እገምታለሁኝ። ባህልና ቛንቛ የተባሉት የሰው ልጆች የፈጠሯቸውና ኋላ ላይ የመጡ የሰው ልጆችን መስተጋብር (human interaction) አሳላጭ(facilitator) የህይወት መገለጫዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ የሰውን ልጆች በድልድይነት እንዲያገናኙ ሰዎች የፈጠሯቸው መሳሪያዎች በጎሳ ልሂቃኖች እጆች ሲገቡ የዚህን ዥንጉርጉርና ቅይጥ(mixed) የሆነ የዘረመል(genetic) ግኑኝነታችንና ዝምድናችን ማጥፊያ መሳሪያዎች ለመሆን በቅተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በወያኔዎች አገዛዝ ስር ያሳለፈው የሀያ ስድስት ዓመታት ቋንቋና ባህል አገናኝ ድልድዮች ሳይሆኑ አጥፊ መሳሪያዎች፤ የልዩነት አጥር መገንቢያዎች፤ የጥላቻ ማራገቢያዎች የሆኑበትን የክፋት ሂደት እንደዚሁም የጥፋትና የጨለማ ዘመን ጉዞ ይመሰክራሉ። መቼ ይሆን ባህልና ቋንቋን አገናኝና ድልድይ-ገንቢ መሳሪያዎች አድርጎ ወደሚወስድ ጤናማ ግንዛቤ ተመልሰን እነዚህ ሁለት የሰው ልጆች መስተጋብር መገለጫዎች ባለፉት ሃያ ስድስት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ከገቡበት የአጥፊ መሳሪያነት ግልጋሎታቸው በማውጣት መልሰን አገናኝ ድልድዮች የምናደርጋቸው? እዚህ ላይ የወጣቱን የቴዎድሮስ ካሳሁንን(ቴዲ አፍሮ) እና የሌሎች እሱን የመሰሉ ጥቂት የባህል(የኪነት) ባለሙያዎችን አዎንታዊ ጥረት በበጎ ምሳሌነቱና በአገናኝ ድልድይነቱ ልዘክርና ላወድስ እፈልጋለሁኝ። ለእነዚህ የኪነት ፈርጦቻችን ረጅም እድሜ ይስጣቸው፤ ክፉውን ከሚመኙላቸው ባለጊዜዎች ይጠብቃቸው እላለሁኝ። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምታዩአትም ኢትዮያዊ ወጣት ይህንን ቅይጥ የዘረመል ምንጫችንን የሚያመለክተውንና በራሷ የዘር ግንድ ላይ የተመሰረተውን ሳይንሳዊ ማስረጃ ስላካፈለችን ምስጋና ይድረሳት። ለማንኛውም ለሁላችንም አስተዋይ ልቦና ይስጠን!!!!!! አሰፋ ነጋሽ ከሆላንድ
Most Popular
Events
- 01/22/2013 - January 2013 TZTA Publication
- 01/18/2013 - TZTA Launches New Website