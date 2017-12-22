ተወካዮች ስብሰባውን ጥለው በመውጣታቸው የፓርላማው ስብሰባ ተቋረጠ

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ተወካዮች ስብሰባውን ጥለው በመውጣታቸው የፓርላማው ስብሰባ ተቋረጠPublished Posted on | By TZTA News
File Photo (ዘ-ሐበሻ) ጠቅላይ ሚኒስትር የሚባሉት ሃይለማርያም ደሳለኝ በወቅቱ የሃገሪቱ ሁኔታ መጥተው ማብራሪያ እንዲሰጡ ተጠይቀው ጉዳዩን እያጓተቱ ባለበት በአሁኑ ወቅት በፓርላማው ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ባላት ልዩ ጥቅም ላይ ሊካሄድ የነበረው ሕዝባዊ ውይይት ተቋርጦ ለሌላ ጊዜ መተላለፉ ተሰማ::
የፓርላማው የሕግ ፍትህ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ባላት ልዩ ጥቅም ለመወሰን በተረቀቀው አዋጅ ላይ ሊያደርገው የነበረውን ሕዝባዊ ውይይት ከተጀመረ በኋላ ተቋርጦ ለሌላ ጊዜ የተላለፈው ተወካዮችና አመራሮች የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አሳሳቢ በሆነበት በዚህ ወቅት በልዩ ጥቅም ላይ ተረጋግተን መነጋገር አንችልም በማለታቸውና ስብሰባውን ጥለው በመውጣታቸው ነው ተብሏል::
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