በአዲስ አበባ የሰማያዊ ፓርቲ ወጣት አባላትን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ታፈሱ

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በአዲስ አበባ የሰማያዊ ፓርቲ ወጣት አባላትን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ታፈሱPublished Posted on | By TZTA News
Zhabesha ሚኒልክ ሳልሳዊ
የፋሲል ከነማና የመቀሌ ከነማ ጨዋታ ከተጠናቀቀ በኋላ በሕዝብ አንድነት የተበሳጨው አገዛዝ የፋሲልን ቡድን ሲደግፉ በነበሩ ወጣቶች ላይ ፖሊሶቹን በማዝመት ድብደባና አፈሳ ፈጽሟል። በቦታው የዓይን ምስክር የነበረ ግለሰብ እንደተናገረው አንድ ሽንት የሚሸናበት ቦታ ጋር እኔን ሲኞር የሚባል ጓደኛዬን ወይንሸት ሞላ አዲሱ ጌታነህን አንድ ይድነቃቸው የሚባል የወይንሸት ጓደኛንና ሌሎች ቢያንስ 20 የምንሆነውን ካስቀመጡ በኋላ በጠረባና በጎማ ዱላ ከደበደቡን በኋላ ወደ አንድ ኮድ 4 አባዱላ መኪና ወሰዱን።
የዓይን ምስክሩ አያይዞም እኔ ከለበስኩት የአፄ ቴዎድሮስ ቲሸርት ላይ ሹራብ ደርቤ ነበር ሌሎች ግን ሁሉም የወልድያንና የፋሲል ከነማን ለብሰው ነበር። ወዳዛ መኪና ማስገባት ሲጀምሩ የሹራቡን ኮፍያ ለብሼ ቀጥ ብዬ ስሄድ ማንም ምንም ሳይለኝ ቀረ። ወዲያው ዘወር ያለ መንገድ አግኝቼ ወደዛ ሄጀ ጓደኛየ ጋር ደወልኩ እሱ በመኪናው ወደ ቤቴ አደረሰኝ። ሌሎቹ ግን ፒያሳ ወዳለ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደዋል። ከእኛ በፊት በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ታፍሰው ተወስደዋል ።
ይህ በ እንዲህ እንዳለ የሰማያዊ ፓርቲ መሪ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በፌስቡክ ገጻቸው “ዛሬም የስር ዜና” በሚል ርዕስ
1 አዲሱ ጌታነህ
2 ይድነቃቸው አዲስ
3 ወይንሸት ሞላ
በፋሲል ከነማ እና በመቀሌ ከነማ መካከል የተደረገውን ጨዋታ ተመልክተው ሲመለሱ ተይዘው ጣይቱ ሆቴል ፊት ለፊት በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ታስረዋል” በማለት ተናገረዋል::
ጨዋታው ላይ ስለተፈጠረው ሁኔታ ተጨማሪ መረጃ የሚከተለውን አንብቡ (Zehabesha)
ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ፋሲል ከነማ እና መቀሌ ከነማ ሲጫወቱ የተበተነው ወረቀት
(ዘ-ሐበሻ) ከ30 ሺህ የማያንስ ሕዝብ በአዲስ አበባ ስታዲየም ተገኝቶ የታደመው የፋሲል ከነማ እና የመቀሌ ከነማ ቡድኖች ጨዋታ 0ለ0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል:: በጨዋታው ፋሲል ከነማዎች ሁለት ቢጫ ካርድ ሲያዩ መቀሌ ከነማዎች 3 ቢጫ ካርድ አይተዋል::
የዛሬው ጨዋታ በአዲስ አበባ ስታዲየም ሲካሄድ የሚከተለው ወረቀት በስፋት ተበትኗል::
ከአዲስ አበባ አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ወገን የላኩልን አስተያየት እንደወረደ:-
“ለአማራ ህዝብ የምታደርጉትን ትግል ሳይ ስሜቴ እና ወኔዬ ተነሳሳ እና በዛሬው ዕለት አዲስ ላይ ስለተደረገው ተቃውሞ ላካፍላችሁ ወደድኩ። እስቴድየም ያለው የፋሲል ደጋፊ ድባብ ልነግራቺሁ ቃላት ያጥረኛል ጨዋታው እንኳን ለኔም ሆነ ለአማራ ተወላጅ ከኳስም በላይ ትርጉም ያለውስለሆነ እንዲያመልጠኝ አልፈለኩም ነበረ እና እስቴድየም የደረስኩት ለጨዋታው 30 ደቂቃ ሲቀረው ነበር እንደዛም ሁኖ ሰልፋ እንደጉድ ስለነበር ጨዋታው እና የድጋፋ ድባብ እንዳያልፈኝ ካለኝ ጉጉት የተነሳ የ10ብሩን የመግቢያ ትኬት ከሰው ላይ በ50 ብር ነበር ገዝቼ የገባሁት አማራ ነን እኛ ማንንም አንፈራም፣ጐንደሬ ወሎየ ጐጃሜ ሽዋ ነን እኛ፣የቴድሮስ(የመይሳው) ዘር ነን እኛ፣ የበላይ ዘለቀ ዘር ነን እኛ ማንንም አንፈራ፣የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳ፣ወልቃይት ጠገዴን የኛ ናት። ሌላም ሌላም እያልን ሙሉ እስቴድየሙን በአንድ እግሩ ነበር ያቆምነው። ጨዋታው አልቆ ውጪ ስንወጣም ከእስቴድየሙ ጀምረን እስከ ቤተመንግስት ድረስ ቀውጠነው ነበር። “
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